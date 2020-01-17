نتيجة مباراة سبورتينج لشبونة وبنفيكا فى الدوري البرتغالي

يحل فريق بنفيكا ضيفاً ثقيلاً على نظيره سبورتينج لشبونة، فى قمة مباريات اليوم الجمعة 17-1-2020 على ملعب خوسيه الفالادي فى مدينة لشبونة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ17 فى الدوري البرتغالي.

تنطلق مباراة لشبونة وبنفيكا مساء اليوم فى تمام الساعة 23:15 بتوقيت مصر، 00:15 بتوقيت مكة، 21:15 بتوقيت جرينتش.

يدخل نادي بنفيكا اللقاء فى صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة، جمعهم من 16 مباراة، حقق الفوز فى 15 مباراة، وتعرض لخسارة واحدة.

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وكان بنفيكا قد عزز صدارته بفوزاً صعباً على ضيفه ديسبورتيفو آفيس (2/1) بالجولة الماضية، ليبتعد عن ملاحقه فريق بورتو ثان الترتيب برصيد 41 نقطة، والذي تنتظره مواجهة اليوم على ملعبه امام سبورتينج براغا لصالح نفس الجولة.

فى المقابل يدخل سبورتينج لشبونة اللقاء فى المركز الرابع برصيد 29 نقطة، جمعهم من 16 مباراة، حقق الفوز فى 9 مباريات، وتعادل فى لقائين، وتعرض لخمس هزائم.

ويعود آخر لقاء جمع بين لشبونة وبنفيكا الى يوم 4-8-2019 فى كأس السوبر البرتغالي، والذي شهد فوز عريض لبنفيكا بخماسية بيضاء، فى المباراة التي اقيمت على ملعب ألغارفي بمدينة فارو البرتغالية.