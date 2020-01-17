اونلاين | kora HD مشاهدة مباراة النصر والعدالة plus بث مباشر مباراة النصر والعادلة ksa sport مشاهدة مباراة النصر مجانا

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مشاهدة مباراة النصر والعدالة بث مباشر اليوم، ينهي فريق النصر استعداداته لمواجهة فريق العدالة وهو حاملاً للقب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك خلال المباراة التي سوف تجمع بينهما ضمن مباريات الدور ربع نهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-2020، والتي من المقرر لها أن تقام على ملعب الأنصار في المدينة المنورة حيث ينتظر عشاق ومتابعي كرة القدم السعودية في كل أنحاء العالم، وعشاق فريق النصر هذه المباراة والتي سوف يتألق فيها اللاعب المغربي عبد الرازق حمد الله لمواجهة غريمه.

مشاهدة مباراة النصر والعدالة

فيما يخوض منتخب العدالة مباراته عازماً على تحقيق الفوز دون سواه، وأن يعوض الخسارة التي تلقاها خلال مباراته أمام فريق النصر والتي انتهت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، فيما حقق فريق النصر العديد من الانتصارات منذ بداية بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين حيث تمكن من تحقيق الفوز على العدالة في الدوري السعودي بثلاثة أهداف، محققاً الفوز أمام ضمك بأربعة أهداف مقابل هدفين، كما تمكن أيضاً من تحقيق الفوز خلال مباراته أمام فريق الفيحاء بأربعة أهداف مقابل هدف في الدوري السعودي للمحترفين، فيما تعادل فريق النصر خلال مباراتين الأولى والتي كانت تجمع بينه وبين فريق التعاون والتي انتهت بهدف لمثله خلال مسابقة كأس السوبر السعودي، كما تعادل أيضاَ أمام فريق الاتحاد خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

أما فريق العدالة الذي يستعد لمواجهة غريمه عازماً على تحقيق الفوز دون سواه، حيث خسر العدالة خلال مباراته أمام الرائد بهدف مقابل لا شئ خلال الدوري السعودي، وكانت خسارته الكبرى عندما خسر أمام فريق الهلال بـ 7 أهداف مقابل لا شئ خلال مباراة الدوري السعودي، إلا أنه تمكن من تحقيق الفوز خلال مباراة واحدة أمام فريق الشعلة والتي انتهت بهدفين مقابل لا شئ، وأخيراً وقع في فخ التعادل خلال مباراته أمام الفيحاء ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباراة النصر والهلال والقنوات الناقلة للمباراة.

بطاقة مباراة النصر والعدالة:-

العدالة Vs النصر.

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البطولة : كأس خادم الحرمين الشريفين (ربع نهائي).

القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 .

الملعب : ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية .

المعلق : جعفر الصليح .

موعد المباراة :

5:55 مساءاً بتوقيت السعودية .

4:55 مساءاً بتوقيت مصر .