رياضة | عودة الشامي لقائمة الإسماعيلي أمام سموحة وظهور همام طارق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة الشامي لقائمة الإسماعيلي أمام سموحة وظهور همام طارق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد مران لاعبى الإسماعيلى المستبعدين من قائمة لقاء سموحة انتظام همام طارق الدولى العراقى بعد عودته من السفر لخارج البلاد.

وكان اللاعب قد حصل على راحة عدة أيام فى ظل تعدد مشاركاته المحلية والقارية على عكس باقى اللاعبين وهو ماساهم فى معاناته من بعض الارهاق.

وأعلن الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى الجديد للإسماعيلى قائمة لاعبيه ، استعدادا لمواجهة سموحة غدا السبت على ملعب الأخير فى إطار الأسبوع الــ14 بمسابقة الدورى المحلى.

القائمة شهدت تواجد محمد الشامى جناح ومهاجم الفريق بعد التأكد من جاهزيته للمباراة ، بجانب الظهور الأول للثلاثى كماتشو ومدحت فقوسة ومحمد الضرف.



القائمة جاءت كاملة كالتالى …

حراسة المرمى .. محمد فوزى – محمد مجدى.

خط الدفاع .. باهر المحمدى – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – محمود البدرى – أسامة إبراهيم – كماتشو.

خط الوسط .. محمود دونجا – عماد حمدى – محمد بيومى – محمد مخلوف – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى – بيكيتى سيلفا – مدحت فقوسة – محمد الضرف.

خط الهجوم .. بنسون شيلونجو – محمد الشامى – وجيه عبد الحكيم.