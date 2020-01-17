رياضة | محمد صلاح مع مايكل أوين: أنا لست أنانيًا.. وأحب صناعة الأهداف مثل التسجيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح مع مايكل أوين: أنا لست أنانيًا.. وأحب صناعة الأهداف مثل التسجيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجري اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي حوارا مع النجم الدولي الإنجليزي السابق مايكل أوين لشبكة "سكاي سبورت" العالمية قبل مواجهة ليفربول أمام نادي مانسشتر يونايتد ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وقال صلاح :" أنا لست أنانيا في بعض الأحيان يحكم الناس عليك من خلال أهدافك فقط ولكن بصراحة الصناعة هو أمر يفكر فيه المدرب ويتحدث معي كثيرًا عنه ‏في المباراة الأخيرة صنعت هدف لبوبي وكنت سعيدًا حقًا له بتسجيله الهدف بدون صناعة الأهداف ولا أعني صناعتي فقط لا يمكنك الفوز بالمباريات".

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وأضاف نجم ليفربول:" ‏أعتقد أن زملائي في الفريق سعداء بذلك أيضًا طالما أنني أشعر بأني أخلق الفرص وأصنع الأهداف لهم، فهذا شيء عظيم ربما لا يركز الناس كثيرًا على ذلك، لكنني أحب صناعة الأهداف مثلما أحب التسجيل".

ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره نادي مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

ويدخل نادي ليفربول المباراة وهو في صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 22 جولة.