رياضة | مدرب غرناطة يهدد برشلونة بتصريح ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب غرناطة يهدد برشلونة بتصريح ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد دييجو مارتينيز المدير الفني لفريق غرناطة على صعوبة مواجهة فريق برشلونة على ملعب الكامب نو والتي ستقام يوم الأحد القادم في إطار منافسات الجولة العشرون من الليجا.

‏وقال دييجو في تصريحات صحفية : "كل مدرب له فروقه الدقيقة، ولكن البارسا في حد ذاته لا يحتاج إلى عرض تقديمي، وهو من أفضل الفرق في العالم، ومع سيتين قد يكون هناك بعض التغييرات او بعض الاختلاف، ولكن الجوهر سيكون هو نفسه".

وأضاف : "اسلوب البارسا هو نفسه وسيبقى كذلك، لأن البارسا لديه أفضل لاعب في العالم وهو ميسي، وكل ما يحيط بميسي من لاعبين يتميزون بنفس اسلوب الفريق".

وتابع : "الفوز مع غرناطة في كامب نو سيكون تاريخيا بالنسبة لنا، ونسعى لذلك ونذهب لمواجهة برشلونة من أجل تحقيق الثلاث نقاط والمفاجأة".