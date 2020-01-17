رياضة | بشرة سارة لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة في الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرة سارة لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق برشلونة بقيادة مدربه الجديد كيكي سيتين نظيره فريق غرناطة يوم الأحد المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الإسباني.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن منذ عام 2011 حتى عام 2019 يفوز البارسا دائما في أول مباراة يلعبها في العام الجديد على ملعب كامب نو.

Advertisements

حيث كان آخر تعثر في اول مباراة من العام الجديد في كامب نو بعام 2010 ضد فريق فياريال، حيث انتهت المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق.

وستكون مباراة غرناطة على ملعب الكامب نو هي الاولى لفريق برشلونة على ملعب الكامب نو في العام الجديد.

وأيضاً ستكون هذة المباراة هي الأولى للمدرب الجديد كيكي سيتين مع برشلونة بعد تولي القيادة الفنية للبارسا خلفا لارنستو فالفيردي المدرب السابق للنادي الكتالوني.