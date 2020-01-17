رياضة | اتحاد الكرة يحسم موقف الجماهير من حضور لقاء الزمالك والمصري

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم خوض لقاء الزمالك والمصري البورسعيدي بدون حضور الجماهير ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويدخل الفريقان اللقاء بهدف واحد فقط وهو تحقيق النقاط الثلاث للتقدم بجدول ترتيب المسابقة.

ويلتقي الزمالك مع المصري يوم الإثنين المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ4 لبطولة الدوري.

وعلى الرغم من محاولات كلا الناديين بالحصول على موافقة الجبلاية والسماح بحضور الجماهير لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب الجبلاية وعدم تواجد الجماهير بشكل نهائي.

وكان الزمالك قد فاز على الجونة بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر المسابقة سجلهما شيكابالا والمغربي محمد أوناجم.