رياضة | متفوقًا على ميسي.. رونالدو الأكثر شعبية في الصين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متفوقًا على ميسي.. رونالدو الأكثر شعبية في الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأظهر التقرير أن الاهتمام الرقمي باللاعبين بصفة عامة تراجع بنسبة 15% في 2019 إلا أن الاهتمام برونالدو رغم ذلك زاد عما كان عليه في العام السابق.
وعن ذلك قال رونالدو في بيان: "أنا سعيد للغاية بهذه الجائزة.. أعرف أنني أتمتع بقاعدة جماهيرية هائلة في الصين وتواجدي على رأس القائمة للعام الثاني على التوالي يعني الكثير".
وعلى مستوى الأندية احتل برشلونة الصدارة متقدماً من المركز الخامس ومتجاوزاً منافسه المحلي ريال مدريد في حين احتل تشيلسي اللندني المركز الثالث بعد تجاوزه منافسين محليين كبيرين هما مانشستر يونايتد وليفربول.
وعلى مستوى البطولات احتل الدوري الإنجليزي الممتاز وبكل جدارة المركز الأول متفوقاً بفارق كبير على الدوري الإسباني والدوري الألماني.
والصين حالياً هي السوق الخارجي الأكبر للدوري الإنجليزي الممتاز وقد دفعت 564 مليون جنيه إسترليني (737.54 مليون دولار) مقابل حقوق البث التلفزيوني لمدة 3 أعوام.