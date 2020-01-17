رياضة | همس في أذنه.. رسالة نجم الأهلي لوليد أزارو بعد الأزمة الأخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر همس في أذنه.. رسالة نجم الأهلي لوليد أزارو بعد الأزمة الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص أحمد فتحي لاعب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع مهاجم الفريق عقب المران الجماعي للفريق والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب بالدوري العام.

وعقد فتحي جلسة هامشية مع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، اطمأن خلالها على إصبعه والذي تعرض للكسر خلال الفترة الماضية.

وطالب فتحي النجم المغربي بضرورة الهدوء والتركيز داخل التدريبات فقط وعدم الإنشغال بأي أمور أخرى تُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تؤكد رحيله عن الفريق بالشتاء الجاري.

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وكان وليد أزارو، اكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم على هامش مران الفريق اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها بعد غدٍ الأحد في الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب بالجولة الرابعة عشر من الدوري، حيث يعتلي الفريق صدارة الترتيب برصيد 33 نقطة بعد الفوز أمس الأول على طنطا بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة عشرة من منافسات المسابقة المحلية.