رياضة | تعادل الحرية وبرج العرب سلبيا بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل الحرية وبرج العرب سلبيا بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ليرفع الحرية رصيدة عند النقطة 13 ويرفع برج العرب رصيدة عند النقطة التاسعة.
وكانت مباريات الجولة قد بدأت الأربعاء حيث نجح نادي الجزيرة في مواصلة صدارتة للمجموعة الثانية عشر "ب" مجموعة مطروح بعد فوزة علي فريق الشرطة بهدفين لهدف ليرفع رصيدة للنقطة 17 ويتوقف رصيد الشرطة عند النقطة الرابعة.
وفي ملعب إستاد الجامعة بالأسكندرية نجح نادي الهلال في الفوز علي شباب الضبعة 1/3 ليرفع الهلال رصيدة للنقطة 16 والمنافسة بقوة علي صدارة المجموعة ويتوقف رصيد شباب الضبعة عند النقطة الحادية عشر وهي الهزيمة الثانية للفريق علي التوالي بعد الهزيمة من شباب الحمام في الجولة الماضية.
وحقق فريق مطروح فوز مهم علي المصري السلومي بهدف نظيف ليرفع مطروح رصيدة للنقطة 14 ويتوقف رصيد المصري السلومي عند النقطة 14.
ترتيب المجموعة الثانية عشر (ب) "
1- الجزيرة 17 نقطة
2- الهلال 16نقطة
3- مطروح 14نقطة
4-مصري السلوم 13نقطة
5- الحرية 13نقطة
6- شباب الضبعة 11نقطة
7- برج العرب 9 نقاط
8-شباب الحمام 6نقاط
9- مطروح 4 نقاط