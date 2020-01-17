رياضة | زيدان يستبعد 8 لاعبين أمام إشبيلية.. وثنائي مفاجئ في قائمة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يستبعد 8 لاعبين أمام إشبيلية.. وثنائي مفاجئ في قائمة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة إشبيلية مساء غد السبت في قمة مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا". وشهدت قائمة الفريق الملكي غياب القاد سيرجيو راموس وماريانو وجاريث بيل وخاميس رودريجيز وأودريوزولا وفالفيردي وهازارد وأسينسيو، فيما عاد للقائمة لوكاس فاسكيز وكريم بنزيمة. وضمت قائمة ريال مدريد كلا من :- حراسة المرمى : كورتوا - أريولا - ألتيوب Advertisements خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - فاران - ناتشو - مارسيلو - ميندي خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - إيسكو خط الهجوم : كريم بنزيمة - لوكاس فاسكيز - لوكا يوفيتش - إبراهيم دياز - فينيسيوس جونيور - رودريجو.

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