رياضة | 7 مباريات ساخنة لأندية المنوفية والشرقية في دوري القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 مباريات ساخنة لأندية المنوفية والشرقية في دوري القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سبعة مباريات قوية وساخنة

تقام في الثانية والنصف من عصر السبت، في المجموعة العاشرة، بالقسم الثالت، لأندية المنوفية والشرقية.

1- أبو حماد مع ديرب نجم

يلتقي فريق أبو حماد، بقيادة المدير الفني محسن الشبراوي، مع فريق نادي ديرب نجم، بقيادة محمد شطه، وشهدت مباراة الدور الأول، تعادل الفريقان بهدف لكل منهما، على ملعب ديرب نجم.

وشهدت الجولة السابقة، فوز عريض لأبو حماد خارج ملعبه، على تلا، بثلاثية نظيفة، كما حقق ديرب مفاجأة بالفوز على غزل شبين بهدف نظيف.

2- غزل شبين مع بلبيس

يحل فريق بلبيس، بقيادة محمد ابراهيم، لاعب الزمالك الأسبق، ضيفاً على فريق غزل شبين، بقيادة أشرف السيسي، وكان لقاء الدور الأول، قد أسفر عن فوز بلبيس، بهدفين دون رد، وشهدت الجولة السابقة، فوز بلبيس على ميت خاقان 2-0، وخسارة الغزل من ديرب نجم 1-0.

3- مركز شباب ديرب مع تـــلا

يحل فريق مركز شباب تلا، ضيفاً على نظيره، فريق مركز شباب ديرب نجم، في موقعة هامة للفريقان، وشهدت مباراة الدور الأول، تعادل الفريقان بدون أهداف بملعب تلا.

4- عرب الرمل مع الشرقية

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يشهد ملعب مركز شباب قويسنا، إقامة مبارة عرب الرمل بقيادة مديرة الفني، محمد الجمال، أمام فريق الشرقية، وكان الدور الأول، قد شهد خسارة عرب الرمل بثلاثية نظيفة، بملعب الشرقية.

5- فاقوس مع ميت خلف

يواجه فريق فاقوس، بقيادة محسن الشبراوي، نظيره، فريق ميت خلف، بقيادة محمد فاروق، وحسم التعادل السلبي، مباراة الدور الأول، بميت خلف.

6- أبو كبير مع دقادوس

يستقبل ملعب مركز شباب أبو كبير، مباراة نادي أبو كبير، مع نادي دقادوس، وشهدت الجولة السابقة، خسارة أبو كبير من سرس الليان بهدفين لهدف، وتعادل دقادوس مع فاقوس بدون أهداف، وأسفر لقاء الدور الأول، الذي أقيم على ملعب دقادوس،عن فوز أبو كبير بهدف دون مقابل.

7- ميت خاقان مع سرس الليان

في مواجهة مرتقبة، يلعب فريق ميت خاقان، مع فريق سرس الليان، في مهمة ثقيلة على المتصدر، وشهد لقاء الدور الأول، تعادل الفريقان بهدف لمثله، بملعب السرس.

ترتيب المجموعة العاشرة

1- سرس الليان 30 نقطة

2- بلبيس 26 نقطه

3- الشرقية 23 نقطة

4- شباب تلا 23 نقطة

5- ميت خاقان 20 نقطة

6- غزل شبين 19 نقطة

7- عرب الرمل 19 نقطة

8- فاقـوس 17 نقطة

9- شباب ديرب 16 نقطة

10- ميت خلف 15 نقطة

11- شباب أبو حماد 14 نقطة

12- دقادوس 13 نقطة

13- أبو كبير 11 نقطة

14 ديرب نجم 9 نقاط