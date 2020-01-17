رياضة | كلوب ينتقد إقامة أمم إفريقيا في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب ينتقد إقامة أمم إفريقيا في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية في شهر يناير وذلك بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عودة البطولة لإقامتها في شهر يناير.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد :"لن نبيع ساديو ماني أو نابي كيتا أو محمد صلاح بسبب أنهم سيلعبون في إفريقيا منتصف يناير المقبل".

أضاف :"لكن إذا فكرت في شِراء إي لاعبإافريقي عليك إن تتذكر بأنه لن يتمكنوا من اللعب في شهر يناير".

ورد على أحد الأسئلة بأنه أفضل المدربين في العالم قائلا :"كلا وأنا متأكد أنني لست الأفضل، هنالك من هم أحسن مني بالطبع".

وحول إمكانية تعاقد أتلتيكو مدريد خصمه في دوري أبطال أوروبا مع إدينسون كافاني رد :"لديهم عناصر خطيرة مثل موراتا وفيليكس، أرى أن لديهم مهاجمين كفاية، لقد شاهدت بعض مبارياتهم لكن لم نُجري التحليل بعد".