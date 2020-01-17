رياضة | وزير الرياضة يهنئ كيشو بذهبية بطولة العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يهنئ كيشو بذهبية بطولة العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في اتصال هاتفى مع البطل المصرى العالمي محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة عقب إحرازه الميدالية الذهبية في منافسات وزن 72 كجم ببطولة التصنيف العالمي للمصارعة والتي أقيمت في إيطاليا بعد فوزه في المباراة النهائية على بطل تركيا، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة له أن أبطال مصر حاليًا بما يحققونه من إنجازات رياضية غير مسبوقة وخاصة على مستوى المنافسات العالمية يمثلون جزءً من النهضة الشاملة التي تعيشها مصر حاليًا في شتى المجالات التنموية، مؤكدًا له أن الدولة لا تبخل على أبطالها بشتى أنواع الدعم والرعاية وتقف خلف جميع أبطالها ممن يرفعون علم مصر عاليًا خفاقًا في شتى المحافل والمنافسات الرياضية القارية والعالمية.



وتأتي متابعة وزير الرياضة لكافة أبطال مصر الذين يخوضون حاليًا مختلف المنافسات الرياضية وخاصة المرتبطة بدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة طوكيو 2020 ضمن المشروع القومي للناشئين والموهبة والبطل الأولمبي والذى تتبناه وزارة الشباب والرياضة حاليًا ويتضمن خططًا متتالية لدعم ورعاية الناشئين والموهوبين في العديد من اللعبات الفردية والجماعية والاستمرار في متابعتهم وتوفير كافة الاحتياجات ومتطلبات إعدادهم وتأهيلهم فنيًا وبدنيًا وفى شتى مجالاتهم الحياتية حتى يتسنى لنا امتلاك جيل من الأبطال الرياضيين القادرين على إحراز الميداليات الذهبية في الدورات الأوليمبية المقبلة وفى جميع المنافسات الرياضية العالمية.