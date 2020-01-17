رياضة | فوز مغاغه ومركز شباب العدوة في القسم الرابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز مغاغه ومركز شباب العدوة في القسم الرابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيم الجمعة، مبارتان، في إفتتاح الجولة السادسة، لمسابقة دوري القسم الرابع، لمحافظه المنيا .

في المباراه الأولي، فاز نادي مغاغة، خارج ملعبه، علي فريق نادي ديرمواس، بهدفين نظيفين، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب ديرمواس.

وفي المباراه الثانية، حصل فريق مركز شباب العدوة علي النقاط الثلاث من فريق نادي سمالوط، نتيجه انسحاب الضيف ليحصل العدوه علي النقاط الثلاث.،

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة السادسة السبت، حيث سيحل فريق مركز شباب مغاغة، ضيفا على فريق مركز شباب البرجاية، في المباراه التي سيشهدها ملعب البرجاية.

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وهذه المجموعة تضم سبعة أنديه تابعه لمحافظه المنيا، وهم مغاغه، مركز شباب مغاغه، وسمالوط، مركز شباب البرجاية، مركز شباب العدوه، وديرمواس، مركز شباب مطاي.

جاء ترتيب القسم الرابع

1- مركز شباب العدوه 11 نقطة

2- نادي مغاغه 10 نقاط

3- مركز شباب مغاغه 9 نقاط

4- مركز شباب مطاي 6 نقاط

5- نادي ديرمواس 5 نقاط

6- نادي سمالوط 4 نقاط

7- مركز شباب البرجاية 3 نقاط