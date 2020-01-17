رياضة | محمد شوبير يتلقى عرضا للانتقال إلى أبويل نيقوسيا القبرصي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد شوبير يتلقى عرضا للانتقال إلى أبويل نيقوسيا القبرصي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى محمد شوبير نجل الإعلامي أحمد شوبير عرض للإنتقال إلى نادي أبويل نيقوسيا القبرصي وذلك لتدعم خط دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ومن المقرر أن يقوم شوبير بمعرفة تفاصيل العرش القبرصي قبل غلق باب القيد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية لحسم موقف انتقاله للفريق في صفقة انتقال حر.

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حيث انهى اللاعب تعاقده مع وادي دجلة في فترة قضاها بعد خروجه من قطاع الناشئين بإنبي.

ويلعب شوبير في مركز المدافع حيث خاض عدد من المباريات في قطاعات الناشئين مع إنبي ودجلة.