رياضة | زيدان يكشف عن موقف بنزيما من المشاركة أمام إشبيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يكشف عن موقف بنزيما من المشاركة أمام إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض المدير الفني لريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، الإفصاح عما إذا كان سيدفع بالفرنسي كريم بنزيما أو القائد سرجيو راموس أمام إشبيلية في الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.

وكان راموس تعرض لالتواء في الكاحل خلال نهائي كأس السوبر الإسباني امام أتلتيكو مدريد الأحد الماضي بالسعودية الذي توج فيه الملكي باللقب بركلات الترجيح، أما بنزيما فلم يسافر مع الفريق لخوض البطولة لمعاناته من مشكلات في عضلة الفخذ الخلفية.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي عشية المباراة "لن أفصح عما سنقوم به. الجميع يريد أن يشارك ولكن من المهم أن يكونوا مستعدين للمباراة".

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وتابع "واجهنا بعض المشكلات . دائماً ما يعاني أحد اللاعبين من أمر ما. سنرى غداً من سيشارك. نعرف أننا سنواجه أحد أفضل أندية الليغا وعلينا أن نكون مستعدين لتقديم مباراة كبيرة".

من ناحية اخرى امتدح "زيزو" سرجيو راموس قائلا "نعرف الشخصية التي يتمتع بها سرجيو. دائماً ما يريد المشاركة وفعل كل ما في إمكانه كي يلعب ولكننا سنحسم الأمر غدا. هو مثال يحتذى به بالنسبة للجميع، هو قائدنا ومرجعية الجميع هنا".

ويحتل ريال مدريد وصافة الليجا بـ40 نقطة بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر، بينما يحل إشبيلية رابعا بـ35 نقطة بفارق الأهداف خلف أتلتيكو مدريد.