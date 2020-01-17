رياضة | المنيا يضم ثنائي السويس واتحاد الشرطة ويعلن رحيل 7 لاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيا يضم ثنائي السويس واتحاد الشرطة ويعلن رحيل 7 لاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس ادارة نادي المنيا الرياضي برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر، عن التعاقد مع لاعبين اثنين، والاستغناء عن 7 لاعبين آخرين، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

حيث تم التعاقد النادي المنياوي، مع اللاعب المدافع، محمود المنشاوي قادماً من صفوف منتخب السويس، لمدة عام ونصف ، وسبق له اللعب لأندية الالومنيوم والترسانة.

كما تم التعاقد مع اللاعب أحمد أشرف مهاجم اتحاد الشرطة لمدة موسمين ونصف، ولعب من قبل في أندية الشرقية للدخان، والمعادي، فيما يجرى التفاوض لضم مهاجم آخر.

كما تم بيع اللاعب عبد العزيز الشاعر لنادي الداخلية، والاستغناء عن 3 لاعبين آخرين لعدم الحاجة لهم، وهم عمرو فيرون، ومصطفى كازلوف، وحازم مصطفى.

وتم كذلك إعارة 3 لاعبين حتى نهاية الموسم وهم وائل علي والساك محمد آدم لنادي جمهورية شبين، وسايكو كونتي لنادي ديروط.