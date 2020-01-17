رياضة | لاعب عربي يزين قائمة إشبيلية لأول مرة لمواجهة مدريد بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب عربي يزين قائمة إشبيلية لأول مرة لمواجهة مدريد بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جولين لوبيتيجي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية، عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة ريال مدريد ، بالدوري الإسباني.

وشهدت قائمة الفريق الأندلسي، ظهور المغربي يوسف النصيري لأول مرة والذي تعاقد معه الفريق، قادمًا من صفوف ليجانيس، بالانتقالات الشتوية الجارية.

كما شهدت القائمة، خروج المكسيكي خافيير تشيتشاريتو بسبب ارتباطه بالرحيل عن الفريق لصفوف لوس أنجلوس الأمريكي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

فيما غاب عن القائمة، جوان جوردان بسبب الإصابة، ولوكاس أوكامبوس للإيقاف، في حين ضمت خيسوس نافاس الذي تعافى من آلام بدنية.

وجاءت قائمة إشبيلية على النحو التالي:

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حراسة المرمى: توماس فاتشليك - ياسين بونو - جابي دياز

الدفاع: خيسوس نافاس - جوليس كونديه - دييجو كارلوس - سيرجي جوميز - دانييل كاريسو - إسكوديرو - سيرجيو ريجيلون

الوسط: نيمانيا جوديلي - فيرناندو ريجيس - بانيجا - فرانكو فاسكيز - أوليفر توريس - روني لوبيز - نوليتو

الهجوم: منير الحدادي - يوسف النصيري - لوك دي يونج.

ويلتقي إشبيلية نظيره ريال مدريد الإسباني، مساء غدٍ السبت على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الميرنجي، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني.