رياضة | حازم إمام يتمسك بالبقاء مع الزمالك

ويشارك حازم بشكل أساسي مع الزمالك في الوقت الحالي بعد هروب التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق.



وينتهي عقد حازم مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير الجاري.



وجاءت أبرز العروض لحازم من الاتحاد السكندري وإنبي والإسماعيلي لكن الأمر قوبل بالرف ضمن جانبه.



واستقر حازم على البقاء مع الزمالك لنهاية الموسم الجاري على أن يحسم بعدها مصيره مع الفريق سواء بالتجديد أو الرحيل.



ولم يفتح مسئولو الزمالك ملف التجديد مع حازم حتى الآن وهو ما وضع العديد من علامات الاستفهام.