رياضة | نجم الأهلي يخوض مران إضافي عقب التدريبات الجماعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يخوض مران إضافي عقب التدريبات الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض حسين السيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات إضافية، عقب نهاية المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، بالدوري العام.

وأدى مارسيلو، فقرة بدنية منفردة عقب نهاية المران تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، بعد مشاركته في المران الجماعي.

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، الجمعة ، غياب ثنائي الفريق عن التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

وغاب الثنائي صالح جمعة والمغربي وليد أزارو عن تدريبات الأحمر المقامة الآن على ملعب مختار التتش بمقر الأهلي بالجزيرة.

يذكر أن المغربي وليد أزارو غاب أمس عن تدريبات المارد الأحمر، قبل أن يتم توقيع غرامة ماليه مغلظه جراء اعتراضه على قرارات الجهاز الفني في مباراة طنطا.

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كما انتظم أليو بادجي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنضم حديثًا، في مران الفريق لأحمر اليوم الجمعة والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة للمرة الأولى بعد انضمامه رسميًا قادمًا من رابيد فيينا النمساوي.

وخاض اللاعب تدريبات منفردة على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر، بعد وصوله لمقر النادي الأحمر رفقة أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي.

وانضم بادجي لصفوف النادي الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف قادمًا من رابيد فيينا النمساوي مقابل 2 مليون يورو.

ومن المنتظر أن يتم قيد بادجي في قائمة الأهلي المحلية بدلًا من المغربي وليد أزارو الذي استقر الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر على رحيله في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، في إطار منافسات الأسبوع الـ14 في منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويتصدر الأهلي ترتيب جدول المسابقة برصيد 33 نقطة.