الجمعة 17 يناير 2020

حزن في برشلونة بعد اقتراب نيمار من تجديد عقده مع بطل فرنسا اكدت تقارير صحفية ان البرازيلي ​نيمار​ يقترب من تجديد عقده مع ​باريس سان جيرمان​ مما يعتبر ضربة قوية لطموحات نادي برشلونة الاسباني الطامح باستعادته من بطل فرنسا.

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إدارة النادي الفرنسي متفائلة بالتوصل إلى اتفاق مع نيمار الذي يبدو ان اموره بدأت تتحسن مع الفريق ولكن لن يتم اتخاذ أي قرارات قبل شهر ايار المقبل.

يذكر أن نيمار شارك هذا الموسم مع باريس في 15 مباراة نجح في تسجيل 13 هدفاً وصنع خمسة آخرين.

كما تامل ادارة النادي الفرنسي ان تجدد عقد المهاجم الاخر في الفريق كيليان مبابي للمحافظة على هذه الثنائية الخطيرة مع نيمار.