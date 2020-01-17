موعد مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي فى الايجيبشين ليج

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي

استأنف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية صباح اليوم الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر القلعة البيضاء، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة من مران أمس عقب الفوز على الجونة بهدفين نظيفين.

وانطلق المران بفترة إحماء تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، بالركض حول الملعب ثم عمل بعض التمارين بالكرة وبدون الكرة.

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موعد مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون على الحديث مع اللاعبين خلال فترة الاحماء لمنحهم بعض التعليمات المراد تنفيذها خلال المران.

ويواجه فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم الاثنين المقبل على ملعب المكس ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي