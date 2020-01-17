شكرا لقرائتكم محمد شوبير يتلقى عرضا للانتقال إلى نادي أبويل نيقوسيا القبرصي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى محمد شوبير نجل الإعلامي أحمد شوبير عرضا للانتقال إلى نادي أبويل نيقوسيا القبرصي وذلك لتدعم خط دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قبل إغلاق فترة الانتقالات في 31 يناير الجاري.

ويلعب شوبير الصغير "20 عاما" في مركز المدافع حيث سبق له اللعب مع إنبي ووادي دجلة بقطاعات الناشئين ولم يتم تصعيده للفريق الأول قبل أن ينتهى عقده مع الفريق ويصبح لاعب حر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وخرج محمد من عباءة العائلة ولم يسر درب والده وشقيقه مصطفى حيث دافع الثنائي عن ألوان الأهلي في مركز حراسة المرمى، لكن شوبير الصغير قرر اللعب خارج الأهلي وفي مركز الدفاع.

وتحدث مصطفى شوبير المتواجد بالفريق الأول للأهلي حاليا عن عشقه لمركز حراسة المرمى فى تصريحات تلفزيونية بوقت سابق بقوله: "مثلي الأعلى مانويل نوير حارس بايرن ميونخ، لقد غير كثيرا من مفاهيم حارس المرمى بشأن ضرورة إجادة اللعب بالقدمين وأداء مهام الليبرو. كوني ابن أحمد شوبير يحملني مسؤولية كبيرة، أتمنى أن أصل لما حققه وأفضل منه، لقد تعودت على الضغوط بالأهلي منذ الصغر".

وأضاف "ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي حريص على متابعتي في مباريات دوري الشباب، وإذا تعذر حضوره للمباراة، فإنه يطالبني بتسجيل لها لتقييم أدائي".