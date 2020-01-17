شكرا لقرائتكم حسين عبد اللطيف: منتخب الكرة النسائية تعرض لظلم تحكيمى أمام المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح حسين عبد اللطيف فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت:"تعرضنا لظلم تحكيمى فى البداية تقدمت المغرب بهدف ونجحنا فى التعادل ثم من كرة هيا خطأ لصالحنا احتسب الحكم ركلة جزاء للمغرب ثم نجح المنتخب المغربى فى تأمين تقدمه فى أقل من 5 دقائق بهدف ثالث وقلة خبرة اللاعبات أثرت بعد ذلك".
شدد مدرب منتخب مصر إن هذا المنتخب عمره شهر واحد حيث تم بداية تكوينه فى شهر أكتوبر الماضى وتم الانتهاء من ذلك فى ديسمبر الذى شهد إعداد اللاعبات، قائلاً:"منذ ثلاث سنوات لا يوجد منتخبات كرة نسائية وبدأنا بمنتخب 20 سنة ليكونوا هؤلاء اللاعبات نواة للمنتخب الأول أما منافسنا وهو المنتخب المغربى عمر منتخبهم 3 سنوات خاضوا خلالها أفضل إعداد وهم منتخب مصنف على عكس منتخب مصر الذى يعد خارج تصنيف منتخبات الكرة النسائية لذا عزائنا الوحيد عن الخسارة إن المنتخب الوطنى قدم أداء مشرف رغم تلك الظروف وكل شئ فى الدنيا يحتاج إلى وقت حتى يكون فى أفضل صورة لذا مع الوقت سيكون المنتخب أفضل وبالفعل نعمل حاليًا على ذلك".
تقدم منتخب المغرب بهدف فى الدقيقة 5 ثم تعادل الفراعنة عن طريق نادين ياسر فى الدقيقة 33 ثم يتقدم المغرب بعدها بهدفين فى أقل من 4 دقائق، ومع بداية الشوط الثاني يتقدم المغرب بالهدف الرابع فى الدقيقة 51 ويتعادل الفراعنة فى الدقيقة 52 ثم يحرز المغرب الهدف الخامس فى الدقيقة 89.
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