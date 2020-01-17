شكرا لقرائتكم سارة عصام تدعم منتخب الكرة النسائية :"متفائلة لما هو قادم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجهت سارة عصام المحترفة في نادي ستوك سيتي الإنجليزي رسالة دعم للاعبات منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة عقب الخسارة من المغرب بنتيجة 3 / 5 فى مباراة الذهاب بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للسيدات، والتى أقيمت اليوم باستاد بتروسبورت، بحضور ألف مشجع.

وقالت سارة عصام في تغريدة عبر حسابها على تويتر: " لاعبات موهوبة جدا في فريق تحت ال 20 الوطني أنا فخورة جدا ومتفائلة لما هو قادم في المستقبل استمروا في فعل ما تفعلونه، تعلموا من أخطائكم، وخذوا الإيجابيات إلى مباراتكم القادمة في المغرب .. قلبي معكم جميعا."

وتقدم منتخب المغرب بهدف فى الدقيقة 5 ثم تعادل الفراعنة عن طريق نادين ياسر فى الدقيقة 33 ثم يتقدم المغرب بعدها بهدفين فى أقل من 4 دقائق، ومع بداية الشوط الثاني يتقدم المغرب بالهدف الرابع فى الدقيقة 51 ويتعادل الفراعنة فى الدقيقة 52 ثم يحرز المغرب الهدف الخامس فى الدقيقة 89.

شهدت المباراة حضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لدعم لاعبات منتخبات مصر للسيدات أمام المغرب برفقة عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة ومحمد فضل و جمال محمد على بالإضافة إلى سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ، و وليد العطار المدير التنفيذى.

Advertisements

بدأ حسين عبد اللطيف المباراة وجاء التشكيل كالتالى : فرح سمير ، ندين ياسر ، امل محمد ، ايمان قاسم ، مروة طلعت ، يارا ياسر ، هدى شوكير ، اسراء محمد ، ندا رشوان ، بسمة محمد .

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف، والمغرب بتأخر الفراعنة 1 / 3

من المقرر أن يقام مباراة العودة أمام المغرب بعد أن أرسل اتحاد الكرة المغربي فاكسا رسميا للاتحاد المصري بتحديد يوم الأحد 2 فبراير موعدا لمباراة العودة في المغرب بين منتخب مصر للكرة النسائية ونظيره المغربي بالعاصمة كازابلانكا.

غاب عن منتخب مصر فى المباراة اللاعبتان نادية رمضان وليلى زاهر بسبب قرار الفيفا بمنع مواليد 2006 من المشاركة فى التصفيات، وأكدت الدكتورة سحر عبد الحق المشرف على الكرة النسائية أنها قامت بعمل جميع المحاولات لحل الأزمة إلا أن الاتحاد الدولي أصر علي عدم مشاركة اللاعبات مواليد 2006 وقام حسين عبد اللطيف بإبلاغ اللاعبتين نادية وليلي وظهرت علامات التأثر الشديد ووصلت لحد البكاء حيث كانتا يرغبن في المشاركة مع المنتخب في مباراة المغرب بعد فترة من الاستعداد والتركيز من أجل تحقيق حلم تمثيل منتخب مصر بشكل رسمي في تصفيات كاس العالم.