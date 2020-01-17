بخمسة أهداف مقابل ثلاثة .. المغرب تهزم مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

خسر منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت ٢٠ عاما من نظيره المغربى بنتيجة خمسة أهداف مقابل 3 أهداف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بتروسبورت في تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لكأس العالم للسيدات.
وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم المنتخب المغربي في الشوط الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لشابات الفراعنة أحرزته اللاعبة نادين الغازي من ركلة جزاء.
وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب المغربي الهدف الرابع لتعود لاعبات الفراعنة وتحرزن هدفين ، قبل أن يختتم المنتخب المغربي أهداف المباراة ويحرز الهدف الخامس في الدقيقة 89 من عمر المباراة.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري نظيره المغربي يوم ٢ فبراير المقبل.
حضر اللقاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وسحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرفة على نشاط الكرة النسائية، ومحمد فضل عضو اتحاد الكرة.
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