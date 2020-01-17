شكرا لقرائتكم خبر عن همام طارق يظهر فى مران مستبعدى الاسماعيلى من مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران لاعبى الإسماعيلى المستبعدين من قائمة لقاء سموحة انتظام همام طارق الدولى العراقى بعد عودته من السفر لخارج البلاد ، وكان اللاعب قد حصل على راحة عدة أيام فى ظل تعدد مشاركاته المحلية والقارية على عكس باقى اللاعبين وهو ساهم فى معاناته من بعض الارهاق ، ويحل الدراويش ضيفا على الفريق السكندرى مساء غدٍ السبت قبل أن يستضيف الاتحاد يوم 26 من نفس الشهر على ملعب الإسماعيلية فى إياب دور الــ16 من كأس محمد السادس للاندية الأبطال.

ويختتم فريق الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز استعداداته اليوم، الجمعة، لمواجهة سموحة فى السابعة والنصف مساء غد السبت باستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، وفاز الاسماعيلى على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للدورى وحقق فوزاً ودياً على الترسانة بنفس النتيجة استعداداً لمواجهة سموحة تلك المباراة التى يسعى المدرب الفرنسى لتسجيل انتصاره الثانى خلالها مع الدراويش منذ توليه المسئولية خلفاً للصربى ميوداج يسيتش والتى تخللها تولى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريشة تدريب الفريق بشكل مؤقت.

وأعلن الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة سموحة، وشهدت القائمة تواجد محمد الشامى جناح ومهاجم الفريق بعد التأكد من جاهزيته للمباراة، بجانب الظهور الأول للثلاثى كماتشو ومدحت فقوسة ومحمد الضرف.

القائمة جاءت كاملة كالتالى:

حراسة المرمى .. محمد فوزى – محمد مجدى.

خط الدفاع .. باهر المحمدى – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – محمود البدرى – أسامة إبراهيم – كماتشو.

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خط الوسط .. محمود دونجا – عماد حمدى – محمد بيومى – محمد مخلوف – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى – بيكيتى سيلفا – مدحت فقوسة – محمد الضرف.

خط الهجوم .. بنسون شيلونجو – محمد الشامى – وجيه عبد الحكيم.

وأغلق مسئولى النادى الإسماعيلى باب الرحيل أمام الدولى العراقى همام طارق لاعب الفريق بداعى الحاجة لجهوده خلال منافسات البطولة العربية وبطولة الدورى والكأس، حيث رفض مسئولى القلعة الصفراء فكرة رحيل اللاعب الذى يرتبط بعقد ممتد مع الدراويش موسماً أخر بخلاف الموسم الحالى ،وكشف مصدر مقرب من همام طارق عن رغبة اللاعب فى الرحيل عن القلعة الصفراء سواء فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية أو بنهاية الموسم على أقصى تقدير، وقال مصدر مقرب من همام طارق إن اللاعب أخطر إدارة الإسماعيلى برغبته فى الرحيل لعدم شعوره بالراحة داخل قلعة الدراويش بالإضافة لامتلاك اللاعب عروض خليجية.

وكشف نفس المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن أن همام طارق توترت علاقته بالنادى الاسماعيلى بعد رفض الإدارة مشاركة اللاعب مع منتخب العراق فى بطولة خليجى 24 التى أقيمت بقطر بداعى أنها بطولة ودية والدراويش مرتبط بمباريات رسمية فى نفس التوقيت.

ويضيف المصدر: "همام طارق رفض المشاركة فى مباريات الإسماعيلى بداعى شعوره بالإجهاد وحاجته للراحة ووافق على الجهاز الفنى على إراحته أسبوعًا ليحزم حقائبه ويتوجه لدبى لقضاء الإجازة هناك قبل أن يخطر الإدارة بعزمه الرحيل عن الدراويش"

وتعاقد الاسماعيلى مع همام طارق الصيف الماضى فى صفقة انتقال حر وخاض اللاعب الملقب بميسى العرب تجارب احترافية منها الأهلى والظفرة الإماراتيين، بعد أن رحل عن القوة الجوية العراقى فى صيف 2013، ويجيد صاحب الـ23 عامًا اللعب فى عدة مراكز بجانب الجناح الأيسر، كالجناح الأيمن والوسط المهاجم كذلك.