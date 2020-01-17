شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب السيدات: التحكيم ظلمنا أمام المغرب.. والفراعنة خارج التصنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسين عبد اللطيف، مدرب منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة، إن المنتخب الوطنى تعرض لظلم تحكيمى فى المواجهة التى جمعته مع منتخب المغرب، التى انتهت بهزيمة المنتخب 5 / 3، فى مباراة الذهاب بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للسيدات، والتى أقيمت باستاد بتروسبورت، بحضور ألف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية.

وأوضح حسين عبد اللطيف فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت:"تعرضنا لظلم تحكيمى فى البداية تقدمت المغرب بهدف ونجحنا فى التعادل ثم من كرة هيا خطأ لصالحنا احتسب الحكم ركلة جزاء للمغرب ثم نجح المنتخب المغربى فى تأمين تقدمه فى أقل من 5 دقائق بهدف ثالث وقلة خبرة اللاعبات أثرت بعد ذلك".

شدد مدرب منتخب مصر إن عمر المنتخب شهر وحيد حيث تم بداية تكوينه فى شهر أكتوبر الماضى وتم الانتهاء من ذلك فى ديسمبر الذى شهد إعداد اللاعبات، قائلاً:"منذ ثلاث سنوات لا يوجد منتخبات كرة نسائية وبدأنا بمنتخب 20 سنة ليكونوا هؤلاء اللاعبات نواة للمنتخب الأول أما منافسنا وهو المنتخب المغربى عمر منتخبهم 3 سنوات خاضوا خلالها أفضل إعداد وهم منتخب مصنف على عكس منتخب مصر الذى يعد خارج تصنيف منتخبات الكرة النسائية لذا عزائنا الوحيد عن الخسارة إن المنتخب الوطنى قدم أداء مشرف رغم تلك الظروف وكل شئ فى الدنيا يحتاج إلى وقت حتى يكون فى أفضل صورة لذا مع الوقت سيكون المنتخب أفضل وبالفعل نعمل حاليًا على ذلك".

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة أمام المغرب، يوم الأحد الموافق 2 من شهر فبراير المقبل، بعد إرسال اتحاد الكرة المغربي فاكسا رسميا للاتحاد المصري بتحديد ذلك اليوم موعدا لمباراة العودة في المغرب بين منتخب مصر للكرة النسائية ونظيره المغربي بالعاصمة كازابلانكا.