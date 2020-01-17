شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. مدربة منتخب المغرب عقب الفوز علي مصر : أشكر لاعبات أسود الأطلسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابدت لمياء بومهدى مدربة منتخب المغرب للسيدات سعادتها بعد الفوز الذي حققه منتخب المغرب للكرة النسائية تحت 20 سنة علي المنتخب الوطني بنتيجة 3 / 5 ، فى مباراة الذهاب بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم للسيدات ، و المقامة باستاد بتروسبورت، بحضور ألف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية.

وقالت مدربة المغرب في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " : أشكر اللاعبات علي المستوي الذي قدموه في مباراة اليوم، وان المنتخب المصري يمتلك مهارات كبيرة ولكن ينقصه الخبرة ، مضيفة أن مباراة الذهاب هي بمثابة الشوط الأول ، ويتبقي شوط ثاني في المغرب.

شهدت المباراة حضور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة دعما للاعبات منتخبات مصر للسيدات امام المغرب برفقة عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة و محمد فضل و جمال محمد على بالإضافة إلى سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ، و وليد العطار المدير التنفيذى.

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من المقرر أن يقام مباراة العودة أمام المغرب بعد أن أرسل اتحاد الكرة المغربي فاكسا رسميا للاتحاد المصري بتحديد يوم الأحد 2 فبراير موعدا لمباراة العودة في المغرب بين منتخب مصر للكرة النسائية ونظيره المغربي بالعاصمة كازابلانكا.

غاب عن منتخب مصر فى المباراة اللاعبتان نادية رمضان وليلى زاهر بسبب قرار الفيفا بمنع مواليد 2006 من المشاركة فى التصفيات، وأكدت الدكتورة سحر عبد الحق المشرف على الكرة النسائية أنها قامت بعمل جميع المحاولات لحل الأزمة إلا أن الاتحاد الدولي أصر علي عدم مشاركة اللاعبات مواليد 2006 وقام حسين عبد اللطيف بإبلاغ اللاعبتين نادية وليلي وظهرت علامات التأثر الشديد ووصلت لحد البكاء حيث كانتا يرغبن في المشاركة مع المنتخب في مباراة المغرب بعد فترة من الاستعداد والتركيز من أجل تحقيق حلم تمثيل منتخب مصر بشكل رسمي في تصفيات كاس العالم.