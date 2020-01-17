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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
الجمعة 17 يناير 2020
تقام اليوم الجمعة 17-1-2020 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة النصر أمام العدالة في كأس خادم الحرمين الشريفين.
حيث يلتقي ليجانيس أمام خيتافي في الدوري الإسباني.
ويستضيف النصر نظيرة العدالة في كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.
مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين
تُقام مباراة النصر والعدالة في الرابعة وخمسة وخمسون دقيقة بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمسة وخمسون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
تُقام مباراة ليجانس وخيتافي في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.
مواعيد مباريات الدوري الألماني
تُقام مباراة شالكة وبوروسيا مونشنجلادباخ في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 5.
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