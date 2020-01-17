ميركاتو الكالتشيو | اشلي يونج يصل ميلانو تمهيداً للتوقيع مع النيراتزوري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020

وصل اشلي يونج ، قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق ، الي مطار مالبينسا بمدينة ميلان الإيطالية ،في رحلة خاصة في الصباح الباكر، تمهيداً لإتمام الانتقال الي انتر ميلانو الايطالي في صفقة بيع نهائي.

Advertisements

يونج الذي يشغل مركزى الظهير والجناح الايسر، سيجري خلال دقائق الكشوفات الطبية تمهيداً لتوقيع عقود الانتقال مع فريقه الجديد انتر ميلانو.

سينتقل اشلي يونج مدافع المنتخب الانجليزي السابق الي صفوف إنتر ميلان الإيطالي، مقابل مليون ونصف يورو،علي أن يوقع عقد لمدة عام ونصف مع النيراتزوري.

الجدير بالذكر أن جناح أستون فيلا السابق، لعب مع مانشستر يونايتد الإنجليزي لمدة 8اعوام ونصف حقق فيها جميع البطولات المحلية وكأس الاتحاد الأوروبي، وشارك في 261 مباراة وسجل 19هدف .