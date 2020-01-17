شكرا لقرائتكم المغرب تفوز على مصر فى تصفيات كأس العالم للكرة النسائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إنتهت مباراة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة ، بالهزيمة 3 / 5 أمام منتخب مصر فى مباراة الذهاب بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم للسيدات ، و المقامة باستاد بتروسبورت، بحضور ألف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية.

تقدم منتخب المغرب بهدف تقدم منتخب المغرب بهدف فى الدقيقة 5 ثم تعادل الفراعنة عن طريق نادين ياسر فى الدقيقة 33 ثم يتقدم المغرب بعدها بهدفين فى أقل من 4 دقائق ، ومع بداية الشوط الثاني يتقدم المغرب بالهدف الرابع فى الدقيقة 51 ويتعادل الفراعنة فى الدقيقة 52 ثم يحرز المغرب الهدف الخامس فى الدقيقة 89.

شهدت المباراة حضور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعم لاعبى منتخبات مصر للسيدات امام المغرب برفقة عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة و محمد فضل و جمال محمد على بالإضافة إلى سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ، و وليد العطار المدير التنفيذى.

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انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف، والمغرب بتأخر الفراعنة 1 / 3

من المقرر أن يقام مباراة العودة أمام المغرب بعد أن أرسل اتحاد الكرة المغربي فاكسا رسميا للاتحاد المصري بتحديد يوم الأحد 2 فبراير موعدا لمباراة العودة في المغرب بين منتخب مصر للكرة النسائية ونظيره المغربي بالعاصمة كازابلانكا.

غاب عن منتخب مصر فى المباراة اللاعبتان نادية رمضان وليلى زاهر بسبب قرار الفيفا بمنع مواليد 2006 من المشاركة فى التصفيات، وأكدت الدكتورة سحر عبد الحق المشرف على الكرة النسائية أنها قامت بعمل جميع المحاولات لحل الأزمة إلا أن الاتحاد الدولي أصر علي عدم مشاركة اللاعبات مواليد 2006 وقام حسين عبد اللطيف بإبلاغ اللاعبتين نادية وليلي وظهرت علامات التأثر الشديد ووصلت لحد البكاء حيث كانتا يرغبن في المشاركة مع المنتخب في مباراة المغرب بعد فترة من الاستعداد والتركيز من أجل تحقيق حلم تمثيل منتخب مصر بشكل رسمي في تصفيات كاس العالم.