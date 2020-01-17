عبدالمنصف يعود لحراسة مرمى دجلة أمام أسوان

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جدة - عمرو شويل قرر اليوناني تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق وادى دجلة، على عودة محمد عبد المنصف لحراسة عرين الفريق الكروى الأول في المباراة المقبلة أمام أسوان، بعدما حصل على راحة فى مواجهة الإنتاج الحربي ، وكان تاكيس جونيس منح "أوسة" راحة من المشاركة أمام الإنتاج الحربى وتواجد علي مقاعد البدلاء ليعطى فرصة المشاركة لخالد وليد، فى اللقاء الذى جمعهما على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالث عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وانتهي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.
ومن المنتظر أن يعود عبد المنصف لتشكيل دجلة الأساسي فى المباراة المقبلة امام أسوان، والمقرر لها يوم الاثنين علي استاد أسوان ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى.
وكان تاكيس جونيس أشاد بمحمد عبد المنصف، قائلاً: "أوسة أسطورة فى هذه البلد، هو يلعب لمدة عام ونصف متتالي دون التوقف فى مباراة واحدة، وهذا الأمر لا يحدث حتى فى أوروبا".
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