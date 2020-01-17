شكرا لقرائتكم أول تعليق من بادجى على صفحته بعد انضمامه للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر السنغالى اليو بادجى مهاجم الاهلى صورته بقميص المارد الاحمر عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا : "أول مران بقميص النادى الجديد "الاهلى" شكراً لكل من ساندنى ودعمنى" ، وشارك إليو بادجى مهاجم الأهلى الجديد فى مران اليوم المقام حاليا على ملعب التتش، حيث ارتدى المهاجم الجديد القميص الأحمر، وإن كان اللاعب قد اكتفى بالتأهيل والجرى حول الملعب، وظهر بادجى فى مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، والتقى المهاجم الجديد بأليو ديانج لاعب وسط الأهلى وأبدى السنغالى آليو بادجى سعادته بالانضمام إلى القلعة الحمراء، وقال بادجى فى تصريحات للموقع الرسمى، "أنا فى القاهرة الآن.. يلا يا أهلى، الخطوة المهمة جدا فى حياتى الاحترافية وأتمنى النجاح لى ولكم وأن نحقق بطولة دورى أبطال أفريقيا، أنا عائد لقارتى وأعلم قيمة الأهلى وواثق أننى سأتطور وأكتسب الكثير فى هذا النادى العريق، وأعلم حجم الضغوطات فى الأهلى لكن على أن أتحلى دائما بالإيجابية، وبذل أقصى ما أملك من الجهد والعرق، أحيانا تصيب وأحيانا تخطى لكن المهم أن تظل تحاول بأقصى ما لديك لتنجح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من بادجى على صفحته بعد انضمامه للأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.