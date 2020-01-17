شكرا لقرائتكم الوحدة يتعاقد مع حمد الجيزاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الوحدة يوم الجمعة تعاقده مع حمد الجيزاني بداية من الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر.

وذكر الوحدة أن مراسم توقيع العقد جاءت في حضور سلطان أزهر، رئيس النادي، حيث وقع الجيزاني على عقد يبقيه مع الوحدة لمدة ثلاثة أعوام. ولعب الجيزاني مع فرق ضمك وهجر والقادسية والشباب والفيصلي ونجران.

ويحتل الوحدة حالياً المركز السادس في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، ويستعد لمواجهة الأهلي يوم السبت في دور الثمانية ببطولة كأس الملك.