شكرا لقرائتكم إنتر ميلان الإيطالي يقترب من ضم آشلي يونغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توصل إنتر ميلان الإيطالي إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، لضم لاعبه آشلي يونغ خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن إنتر ميلان سيدفع مبلغ مليون جنيه إسترليني مع الإضافات، حيث من المتوقع أن يصل يونغ إلى ميلان أحد يومي الجمعة أو السبت تمهيدا لإجراء الفحص الطبي مع الفريق الإيطالي.

Advertisements

وكان إنتر ميلان، الذي يدربه أنطونيو كونتي، اتفق مع نادي روما على صفقة تبادلية، ينتقل بموجبها لاعب الفريق ماتيو بوليتانو إلى نادي العاصمة الإيطالية، فيما يعود الظهير الأيسر ليوناردو سبينازولا إلى صفوف إنتر مجددا، لكن تلك الصفقة التبادلية لن تؤثر على عملية ضم يونغ.

وكان مانشستر يونايتد عرض على يونغ، في وقت سابق هذا الشهر، عقدا جديدا للبقاء مع الفريق، لكن الدولي الإنجليزي السابق رفض العرض الذي كان سيبقى بموجبه لعام واحد في ملعب "أولد ترافورد".

وشارك يونغ في 18 مباراة مع مانشستر يونايتد في الموسم الجاري، لكنه لم يشارك سوى في عشر مباريات فقط تحت قيادة أولي غونار سولشاير المدير الفني للفريق.