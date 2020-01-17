تصريحات أشعلت «الوسط الكروي» ..محمد زيدان : يورجن كلوب أخبرني أن إمكانياتي وأنا لاعب أعلى 100 مرة من «محمد صلاح»

قال محمد زيدان، لاعب بروسيا دورتموند الألماني الأسبق ومنتخب مصر السابق،خلال حلوله ضيفًا بفضائية أون سبورت مساء يوم أمس الخميس، إن مدربه الأسبق يورجن كلوب، المدير الحالي لفريق ليفربول يخبره حين يجلس معه أن إمكانياته كلاعب أفضل من نظيره المصري الحالي في الريدز محمد صلاح.

وأضاف زيدان: "كلوب أخبرني أن إمكانياتي وأنا لاعب أعلى 100 مرة من صلاح، ولكن الاحترافية والتركيز في كرة القدم هو ما ينقصني، وكذلك التركيز على التدريبات الشخصية والقوة العضلية كان ينقصني".

وردا على سؤال من سيكون مثل صلاح في جيله إذا حصل على نفس فرصة لاعب ليفربول ، قال : "محمد أبو تريكة بالطبع".

Advertisements

وعن التفاوض مع الأهلي في 2008: "عدلي القيعي سعى لضمي بقوة لأعود إلى مصر واللعب للأهلي عندما كنت في عز تألقي في الدوري الألماني وكان من الصعب عودتي".

وتابع : "في ذلك الوقت الذي ظهرت بقوة وكان لدي عروض أيضا من الدوري السعودي، خاصة بعد الفوز بكأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر والتألق تحت قيادة يورجن كلوب في بروسيا دورتموند".

وأتم لاعب بروسيا دورتموند الألماني الأسبق، إلى أنه كان يهتم بمتع الحياة كالسفريات والطائرات الخاصة، مشددًا في الوقت ذاته أنه لم يكن يشرب الكحوليات خلال فترة احترافه بألمانيا وكذلك لم يكن يسهر سوى مع الفريق عند الاحتفال بالفوز.