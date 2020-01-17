لاتسيو لمواصلة سلسلة انتصاراته والضغط على إنتر ويوفنتوس









اسماء السيد - يسعى لاتسيو إلى مواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية والضغط على يوفنتوس المتصدر وإنتر ميلان مطارده المباشر عندما يستضيف سمبدوريا السادس عشر السبت في افتتاح المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وضرب لاتسيو بقوة في مبارياته العشر الأخيرة في الدوري وحسم نقاطها الثلاث في صالحه ليفرض نفسه منافسا قويا ليوفنتوس وإنتر ميلان على اللقب كونه يتخلف بفارق ست نقاط خلف فريق "السيدة العجوز" وأربع نقاط خلف "إنترناسيونالي"، علما بأن الممثل الثاني للعاصمة روما يملك مباراة مؤجلة ضد هيلاس فيرونا.

ويعول لاتسيو، المنتشي بتتويجه بطلا للكأس السوبر على حساب يوفنتوس (3-1 في الرياض في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي)، على سجل مهاجمه الدولي تشيرو إيموبيلي متصدر لائحة الهدافين برصيد 20 هدفا، لإضافة سمبدوريا إلى قائمة ضحاياه والتي تضم على الخصوص فرق السيدة العجوز في الدوري أيضا (3-1 في 7 من الشهر الماضي) وميلان ونابولي وكالياري.

ويدخل لاتسيو المباراة بمعنويات عالية عقب فوزه الكبير على ضيفه كريمونيزي (4-صفر) في ثمن نهائي مسابقة الكأس التي يحمل لقبها، لكن رجال المدرب سيموني إينزاغي مطالبون بالحذر أمام سمبدوريا العائد الى نغمة الانتصارات بفوز كبير على بريشيا 5-1 الأحد الماضي.

ويمني سمبدوريا النفس بوضع حد للعقدة التي تلازمه في الملعب الأولمبي في العاصمة أمام لاتسيو والمستمرة منذ 15 عاما حيث لم ينجح في الفوز على الأخير في عقر داره وتحديدا منذ 23 كانون الثاني/يناير 2005 عندما فاز 2-1.

كما أن سمبدوريا لم يفز على لاتسيو في المباريات الثماني الأخيرة التي جمعت بينهما في الدوري.

وحذر مدرب سمبدوريا المخضرم كلاوديو رانييري لاعبيه بقوله "سآكل اللاعبين أحياء اذا تراخوا بعد الفوز على بريشيا"، مضيفا "ستكون المباراة تحديا كبيرا بالنسبة للاعبين لأن فريق إينزاغي يمر بأفضل حالاته وكل شيء يعمل بشكل جيد بالنسبة لهم".

وتابع "إيموبيلي يسجل من كل مكان وبأي طريقة".

- العودة إلى مسقط الرأس -

يعود أنطونيو كونتي إلى مسقط رأسه وفريق بداياته الكروية عندما يحل فريقه إنتر ميلان ضيفا على ليتشي الأحد وكله أمل في كسب النقاط الثلاث للضغط على يوفنتوس المتصدر والبطل في المواسم الثمانية الأخيرة والذي يستضيف بارما في اليوم ذاته لكن بعد نحو ست ساعات.

وبدأ كونتي مسيرته الكروية مع ليتشي عام 1985 ولعب في صفوفه حتى عام 1991 عندما انتقل إلى صفوف يوفنتوس الذي اختتم مشواره معه عام 2004.

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وفرط إنتر ميلان في شراكة الصدارة مع يوفنتوس في المرحلة الماضية بتعادله مع ضيفه أتالانتا وفوز فريق السيدة العجوز على مضيفه روما فبات يتخلف عنه بفارق نقطتين.

ويبدو إنتر مرشحا بقوة لكسب النقاط الثلاث أمام ليتشي العائد حديثا الى دوري الاضواء والذي يعاني الامرين من أجل البقاء حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة فقط واهتزت شباكه 38 مرة في أسوأ خط دفاع في الكالتشيو مشاركة مع جنوى الثامن عشر.

كما أن إنتر استهل مشواره في الدوري هذا الموسم بالفوز على ليتشي برباعية نظيفة في المرحلة الأولى افتتحها الوافد الجديد الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو القادم من مانشستر يونايتد الانكليزي والذي بلغت غلته حتى الان 18 هدفا (بينها 14 في الدوري) آخرها ثنائيته في مرمى كالياري (4-1) الثلاثاء في ثمن نهائي مسابقة الكأس.

وأشاد هداف الفريق الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (15 هدفا في مختلف المسابقات بينها 10 في الدوري) بمدربه كونتي الذي بث الطموح في نفوس اللاعبين لاستعادة لقب الدوري الغائب عن الخزائن منذ عام 2010.

وقال مارتينيز "لقد تغيرت أشياء كثيرة. لديه طريقة خاصة للقيام بالأشياء وعلمنا الكثير منذ يومه الأول في النادي"، مضيفا "لقد أقنعنا جميعا بتقديم أفضل ما في وسعنا والنتائج التي حققناها حتى الآن دليل على ذلك".

ويأمل رجال المدرب ماوريتسيو ساري في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز على ضيفهم بارما للتشبث بالصدارة.

ويعود الى صفوف فريق السيدة العجوز هدافه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي غاب بسبب التهاب في الجيوب الأنفية، عن المباراة الأخيرة ضد أودينيزي (4-صفر) الأربعاء في ثمن نهائي مسابقة الكأس، حيث سيعزز قوته الضاربة إلى جانب المتألق الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا صاحب ثنائية في مباراة الكأس، ومواطنه غونزالو هيغواين.

وأكد هيغواين الذي افتتح التسجيل أمام أودينيزي قبل أن يختمه البرازيلي دوغلاس كوستا، أن فريقه سيواصل تحقيق النتائج الجيدة قبل ثلاث مباريات مهمة في الأسبوعين المقبلين.

وقال "سنحافظ على هذه الدفعة المعنوية أمام بارما" قبل مواجهة روما في العاصمة الأربعاء المقبل في ربع نهائي مسابقة الكأس ومواجهة نابولي في ملعب سان باولو في 22 الحالي واستضافة فيورنتينا (في 2 شباط/فبراير المقبل) الذي ارغم يوفنتوس على التعادل السلبي في المرحلة الثالثة في أيلول/سبتمبر الماضي.

ويلعب السبت أيضا ساسوولو مع تورينو، ونابولي مع فيورنتينا، والأحد ميلان مع اودينيزي، وبولونيا مع فيرونا، وبريشيا مع كالياري، وجنوى مع روما، على أن تختتم المرحلة الإثنين بلقاء أتالانتا مع سبال.