نهائي فرنسي بين بير وأومبيرفي دورة أوكلاند









اسماء السيد - يجمع نهائي دورة أوكلاند النيوزلندية لكرة المضرب لاعبين فرنسيين بعد تأهل بنوا بير والشاب أوغو أومبير الجمعة من نصف النهائي.

وتغلب بير المصنف خامسا على البولندي هوبرت هوركاش السادس 6-4 و6-7 (1-7) و6-2، وأومبير الذي بلغ اول نهائي له على حساب الاميركي جون ايسنر الرابع 7-6 (7-5) و6-4.

وهذا اول نهائي فرنسي ضمن بطولات رابطة المحترفين منذ دورة مونبلييه الفرنسية في شباط/فبراير 2019 والتي احرز لقبها جو-ويلفريد تسونغا على حساب بيار أوغ-ايربير.

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وقال بير "ساستمتع بمواجهة أوغو في النهائي. هذا أمر مميز بين شابين فرنسيين".

وفيما كان فوز بير صعبا بعد خسارته المجموعة الثانية بالشوط الفاصل، لم يمنح أومبير (21 عاما) أي فرصة للاميركي المخضرم ايسنر (34 عاما)، اذ لم يتمكن الاخير من الحصول على فرصة لكسر ارسال خصمه الفرنسي وفشل بمتابعة المشوار نحو لقب ثالث في اوكلاند بعد 2010 و2014.

وكان إيسنر صاحب الارسالات الصاروخية قد جرد مواطنه تينيس ساندغرين من اللقب في ثمن النهائي.