باكس يواصل انتصاراته وبيليكانز يفرمل يوتا









اسماء السيد - واصل ميلووكي باكس ونجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الخميس التغريد خارج السرب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بالفوز الخامس تواليا والـ37 هذا الموسم وكان على حساب ضيفه بوسطن سلتيكس 128-123، فيما أوقف نيو أورليانز بيليكانز انتصارات يوتا جاز بالفوز عليه 138-132 بعد التمديد.

في المباراة الأولى، نجح ميلووكي في الثأر لخسارته أمام بوسطن سلتيكس 105-116 في بوسطن في 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي عندما أنهى الشوط الأول في صالحه بفارق 19 نقطة، وكانت الثانية له بين ست هزائم فقط مني بها حتى الآن هذا الموسم.

وكعادته، تألق أنتيتوكونمبو، النيجيري الأصل، وساهم بشكل كبير في فوز فريقه بتسجيله 32 نقطة مع 17 متابعة بينها 16 دفاعية، وكان قريبا من تحقيق "تريبل دابل" مع سبع تمريرات حاسمة، وأضاف كريس ميدلتون 23 نقطة.

وضرب ميلووكي باكس بقوة في بداية المباراة بحسمه الربع الأول بفارق 16 نقطة (36-20)، قبل أن تشتد المنافسة بين الفريقين في الربعين الثاني والثالث (40-38 و30-29)، لكن الضيوف انتفضوا في الربع الأخير الذي دخلوه متخلفين بفارق 19 نقطة وكانوا قاب قوسين أو أدنى من قلب الطاولة على أصحاب الأرض بعدما قلصوا الفارق إلى ست نقاط (81-87) لولا تألق يانيس وبروك لوبيز صاحب 16 نقطة والبديلين دونتي ديفتشنزو الذي سجل أكبر غلة في مسيرته الاحترافية (19 نقطة) وجورج هيل الذي أضاف 13 نقطة.

وهو الفوز الـ37 لباكس في 43 مباراة، أفضل غلة في تاريخ النادي على الاطلاق في هذه المرحلة من الموسم، والعاشر في مبارياته الـ11 الأخيرة فعزز صدارته للدوري بفارق أربعة انتصارات أمام لوس أنجليس ليكرز، متصدر المنطقة الغربية بـ33 فوزا وثماني هزائم، والمنطقة الشرقية بفارق تسع انتصارات أمام مطارده المباشر ميامي هيت.

في المقابل، لم تنفع بوسطن سلتيكس النقاط الـ40 التي سجلها نجمه والمباراة كيمبا ووكر لتفادي الخسارة الثانية على التوالي والخامسة في مبارياته السبع الأخيرة، فبقي ثالثا في المنطقة الشرقية برصيد 27 فوزا و13 خسارة.

وتألق ووكر في المتابعات أيضا بـ11 بينها 8 دفاعية، وأضاف ماركوس سمارت 24 نقطة، فيما اكتفى جايسون تاتوم بـ17 نقطة مع سبع متابعات.

- بيليكانتز يفرمل يوتا -

وفي المباراة الثانية، أوقف نيو أورليانز بيليكانز الانتصارات المتتالية لضيفه يوتا جاز عند عشرة عندما تغلب عليه 138-132 بعد التمديد.

ويدين بيليكانز بفوزه إلى نجمه براندون إينغرام الذي حقق أعلى غلة في مسيرته الاحترافية بتسجيله 49 نقطة مع ثماني متابعات وست تمريرات حاسمة متفوقا على نجم يوتا جاز دونوفان ميتشل الذي سجل بدوره أعلى رصيد في مسيرته الاحترافية مع 46 نقطة.

وجاءت المباراة مثيرة بين الفريقين خصوصا نهايتها على غرار مواجهتهما قبل عشرة أيام عندما فاز يوتا 128-126 في الوقت القاتل.

وفرض يوتا أفصليته في الربعين الأول (28-25) والثالث (42-31)، فيما تألق أصحاب الأرض في الربعين الثاني (31-21) والأخير (35-31)، وكانوا الأقرب لحسم النتيجة لولا حصول يوتا على رمتين حرتين في الثانية الأخيرة من الوقت الأصلي ترجم الفرسي رودي غوبير واحدة منها فارضا التعادل (122-122).

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وتألق إينغرام في الشوط الإضافي بتسجيله خمس نقاط من الـ16 التي سجلها فريقه، مقابل 10 نقاط فقط ليوتا الذي اكتفى نجمه الاسترالي جو اينغليس بتسجيل 12 نقطة فقط.

ومني يوتا جاز بخسارته الثالثة عشرة هذا الموسم والأولى منذ سقوطه أمام ميامي هيت في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، لكنه بقي رابعا في المنطقة الغربية، فيما حقق بيليكانز فوزه الثاني على التوالي والسادس عشر في 42 مباراة هذا الموسم وصعد الى المركز الثاني عشر في المنطقة ذاتها.

- صحوة كليبرز -

وواصل لوس أنجليس كليبرز صحوته وحقق فوزه الثاني على التوالي والـ29 في 42 مباراة هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه أورلاندو ماجيك 122-95 على ملعب "ستيبلز سنتر" بعد 24 ساعة فقط على إنجاز الأخير المتمثل في الفوز على ليكرز، الممثل الثاني لمدينة لوس أنجليس، 119-118 على الملعب ذاته.

وفي غياب نجمه بول جورج بسبب الاصابة، تألق النجم الآخر كواهي لينارد بتسجيله 32 نقطة في 30 دقيقة مع خمس متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، بمساعدة كبيرة من البديل بمونتريزل هاريل صاحب 21 نقطة وخمس متابعات.

وفرض كليبرز افضليته على اغلب فترات المباراة وحسم الارباع الاول والثاني والاخير في صالحه (34-26 و33-22 و31-19 على التوالي)، فيما تفوق الضيوف في الربع الثالث فقط (28-24) دون حرمان كليبرز من حصد فوزه التاسع والعشرين هذا الموسم مقابل 13 خسارة وتعزيز وصافة المنطقة الغربية.

وبرز المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش وآرون غوردون في صفوف أورلاندو ماجيك بتسجيل الأول 22 نقطة مع تسع متابعات، والثاني 20 نقطة، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب فريقهما الخسارة الـ22 في 42 مباراة هذا الموسم.

واحتاج دنفر ناغتس الى التمديد لتعميق جراح مضيفه غولدن ستايت ووريرز صاحب ثلاثة ألقاب في الأدوار النهائية الخمسة الأخيرة، 134-131 (الوقت الأصلي 113-113).

وهو الفوز الثالث على التوالي لناغتس ثالث المنطقة الغربية والـ29 في 41 مباراة هذا الموسم، فيما مهي ووريرز بالخسارة العاشرة على التوالي والرابعة والثلاثين في 43 مباراة هذا الموسم.

ويدين ناغتس بفوزه الى ويل بارتون الذي عوض غياب جمال موراي الذي تعرض لاصابة قوية في الكاحل الأربعاء ضد تشارلوت هورنتس، بتسجيله 31 نقطة، وأضاف البديل مالك بيزلي 27 نقطة والصربي نيكولا يوكيتش 23 نقطة مع 12 متابعة، فيما برز البديل أليكس باركس في صفوف الخاسر برصيد 25 نقطة.

وقاد الثلاثي ديفين بوكر وديأندري أيتون والإسباني ريكي روبيو فريقهما فينيكس صنز إلى فوز ثمين على مضيفه نيويورك نيكس 121-98، بتسجيل الأول 29 نقطة والثاني 26 نقطة والثالث 25 نقطة.

غف/م م/جأش