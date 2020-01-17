تشغيل تردد قناة تايم سبورت الناقلة للبطولات المحلية والإقليمية على شاشة “قناة Time Sport” 

الان تابع معنا تشغيل تردد قناة تايم سبورت Time Sport” وضوح طريقة تشغيل تردد قناة تايم سبورت الجديدة التي نقلت مباشر مباريات كأس الأمم الأفريقية بالمجان تردد قناة تايم سبورت ، تقدم قناة تايم سبورت تغطية شاملة لمباريات كأس الأمم الأفريقية حيث استضافت مصر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي أقيمت في الفترة من يوم 21 يونيو حتى يوم 19 يوليو، وشارك في البطولة 24 منتخبا مقسمين على 6 مجموعات.

تردد قناة تايم سبورت

بدأت قناة تايم سبورت Time Sport الرياضية الأرضية بثها التجريبي الأول يوم السبت الماضي الموافق 18 مايو 2019 استعدادًا لانطلاقها رسيمًا مع افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي اقامت في مصر الفترة في شهر يونيو المقبل، كما تبث قناة تايم سبورت على شاشة التليفزيون الأرضي ويمكن مشاهدة قناة تايم سبورت والقنوات التابعة للهيئة الوطنية للإعلامية، من خلال “فلاشة” يتم وضعها لأجهزة الكمبيوتر واللابتوب لالتقاط البث المباشر للقنوات.

كما حرص القائمين على القنوات الارضية على تطوير وتقوية محطات الإرسال الأرضية وتوفير كافة الامكانات الهندسية للظهور بأعلى جودة ممكنة تناسب بثها لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وتستعد الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE لطرح أجهزه البث للجمهور لضمان مشاهدة قناة تايم سبورت بتقنيات عالية الجودة.

تايم سبورت قناة كأس الأمم الأفريقية

أطلقت هيئة الإعلام الوطنية عقد شراكة مع شرطة إعلام المصريين بتوقيع بروتوكول تعاون بينهما يحدد نسبة كل طرف في حقوق قناة تايم سبورت الإعلانية، وسوف يبدأ البث المباشر للقناة على شاشة التليفزيون الأرضي بالتزامن مع بداية بطولة كأس الأمم الأفريقية.

كما أكد حسين زين رئيس هيئة الإعلام الوطنية أن قطاع الهندسة الإذاعية يقدم أقصى جهد لظهور قناة تايم سبورت بالصورة اللائقة وبأعلى جودة ممكنة عبر شاشة التليفزيون من خلال العمل على تقوية محطات البث الرقمي الأرضي لتوفير المشاهدة الممتعة للجمهور المصري صاحب الحق في مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية المقامة على أراضيه.

كيف تستقبل قناة تايم سبورت علي النايل سات مجانا + البث الأرضي الرقمي سامسونج NU7100 سمارت

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قناة تايم سبورت

تعمل الهيئة الوطنية للإعلان على قدم وساق لطرح أجهزة بث رقمي لمتابعي الكرة في مصر من خلال المقر الرسمي للشركة حتى تساعد على مشاهدة قناة تايم سبورت Time Sport العارضة لمباريات كأس الأمم الأفريقية بأعلى جودة تناسب الجمهور المصري وعشاق الساحرة المستديرة، كما أوضحت الهيئة عن نيتها في التعاقد مع شركات أجنبية لاستيراد أجهزة استقبال وارسال تبث القنوات الأرضية بجودة عالية دون تقطيع أو توقف.

وأوضحت الهيئة أنه من يملك تلفزيون بخاصية Tv Tuner فكل ما يحتاجه لمشاهدة القناة هو جهاز إريال عادي لاستقبال إشارة القناة من خلاله، وعلى الآخرين أن يشتروا الجهاز والإريال، ومن المقترح أن يتم طرح فلاشة تضاف إلى أجهزة الكمبيوتر واللاب توب لالتقاط الإشارة من خلالها ومشاهدة القناة بصورة طبيعية وبجودة عالية.

كيف تستقبل البث الأرضي الرقمي لقنوات الهيئة الوطنية للإعلام

أبرز الإعلامين والمحللين على شاشة قناة تايم سبورت

تعاقدت قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية مع أبرز الإعلامين والمحللين الموجودين على شاشة قناتي on sport ونايل سبورت وعلى رأسهم الإعلامي والمعلق المميز أحمد شوبير وسيف زاهر وحازم إمام وكريم خطاب وأيمن يونس وعدد كبير من محللي القنوات الرياضية المختلفة، كما أدارت رئيس قطاعة الهندسية الإذاعية المهندسة ميرفت علي 10 غرف عمليات منهم أربعة غرف متخصصة في تغطية محافظات الصعيد المختلفة، لتطوير محطات البث الرقمي بالقناة.

ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع خلال أيام يتم دراسة ملف قناة تايم سبورت من خلاله وتحديد موعد إطلاق القناة بشكل رسمي تحت وفق تصريح وكيل الهيئة الوطنية للإعلام المصري جمال الشاعر، يذكر أنا القناة بدأت بثها التجريبي منذ أيام قليلة إلى أن يتم الإعلان عن موعد البث الرسمي للقناة.

قناة تايم سبورت على قمر نايل سات الصناعي

كما يمكن متابعة قناة تايم سبورت من خلال أجهزة الرسيفير حيث ستنطلق القناة بشكل رسمي عبر قمر نايل سات الصناعي ابتداءً من يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو 2019 كما تقدم القناة بث مباشر على صفات موقعها بالإضافة إلى ستوديو تحليلي يضم مجموعة من أبرز خبراء ومحللين كرة القدم.

وتبث قناة تايم سبورت على قمر نايل سات الصناعي من خلال تردد