شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف يعود لحراسة عرين دجلة أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر اليوناني تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق وادى دجلة، على عودة محمد عبد المنصف لحراسة عرين الفريق في المباراة المقبلة أمام أسوان، بعدما حصل على راحة فى مواجهة الإنتاج الحربي ، وكان تاكيس جونيس منح "أوسة" راحة من المشاركة أمام الإنتاج الحربى وتواجد علي مقاعد البدلاء ليعطى فرصة المشاركة لخالد وليد، فى اللقاء الذى جمعهما على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالث عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وانتهي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

بعد تعادل دجلة أمام الإنتاج حصل كل فريق على نقطة واحدة دون تعديل فى المراكز، حيث ارتفع رصيد دجلة للنقطة 10 فى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى بعدما خاض 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 21 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 11 أهداف وتلقت شباكه 12هدفا.

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ومن المنتظر أن يعود عبد المنصف لتشكيل دجلة الأساسي فى المباراة المقبلة امام أسوان، والمقرر لها يوم الاثنين علي استاد أسوان ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى.

وكان تاكيس جونيس أشاد بمحمد عبد المنصف، قائلاً: "أوسة أسطورة فى هذه البلد، هو يلعب لمدة عام ونصف متتالي دون التوقف فى مباراة واحدة، وهذا الأمر لا يحدث حتى فى أوروبا".