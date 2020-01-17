شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف يعود لحراسة عرين دجلة أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر
بعد تعادل دجلة أمام الإنتاج حصل كل فريق على نقطة واحدة دون تعديل فى المراكز، حيث ارتفع رصيد دجلة للنقطة 10 فى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى بعدما خاض 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 21 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 11 أهداف وتلقت شباكه 12هدفا.
ومن المنتظر أن يعود عبد المنصف لتشكيل دجلة الأساسي فى المباراة المقبلة امام أسوان، والمقرر لها يوم الاثنين علي استاد أسوان ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى.
وكان تاكيس جونيس أشاد بمحمد عبد المنصف، قائلاً: "أوسة أسطورة فى هذه البلد، هو يلعب لمدة عام ونصف متتالي دون التوقف فى مباراة واحدة، وهذا الأمر لا يحدث حتى فى أوروبا".
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