شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. فايلر يطمئن على إكرامى.. وعبد الحفيظ يجتمع بمعلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جلسة مع شريف إكرامى، على هامش مران الفريق الذى أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش، وواصل الأهلى تدريباته؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بعد غد الأحد في الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

وحرص فايلر، على الحديث مع إكرامي للاطمئنان على حالته بعد تعافيه من آلام عضلة السمانة ومشاركته في المران الجماعي الذي أقيم أمس، وشارك إكرامي مع محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، في مران الحراس تحت إشراف يانكون ميشيل.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب التي تقام مساء الأحد المقبل في إطار منافسات الأسبوع الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.

كما عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق جلسة خاصة مع التونسي علي معلول، لاعب الفريق قبل انطلاق مران الفريق ظهر اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

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على الصعيد ذاته ، شارك محمود متولي لاعب الفريق في المران الجماعي الذي بعد خضوعه لفحص طبي والتأكد من جاهزيته بعد شكوى اللاعب من كدمة خلال مشاركته في مباراة طنطا الأخيرة .

وخاض حسين السيد، لاعب الفريق تدريبات إضافية، عقب نهاية المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، بعد مشاركته في المران الجماعي.

وواصل فريق النادى الأهلى مسلسل "اللاهزيمة" فى بطولة بطولة الدورى بعدما حقق الفوز الحادى عشر على التوالى بإسقاط طنطا بخماسية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، باستاد القاهرة فى الجولة الـ13 للدورى وتألق كهربا فى اللقاء بعدما سجل هدفين وصنع هدف ليؤكد أنه صفقة رابحة للأهلي..سجل خماسية الأهلى حسين الشحات وكهربا "هدفين" وأحمد الشيخ ومروان محسن، ليرفع الأهلى رصيده إلى 33 نقطة ويحافظ على سجله الرائع محلياً بالفوز فى 11 مباراة دون تعادل أو هزيمة، ويؤمن المارد الأحمر قمة الدورى، فيما يتوقف رصيد طنطا عند 10 نقاط ويستمر فى المركز السادس عشر.