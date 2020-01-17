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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة الموافق 17 يناير 2020 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وكان أبرزها اليو بادجى يفاضل بين القميص 3 و27 فى الأهلى قبل القيد الأفريقى، كارتيرون يطالب لاعبى الزمالك بالاستمرار بنفس مستوى مباراة الجونة.

اليو بادجى يفاضل بين القميص 3 و27 فى الأهلى قبل القيد الأفريقى

يفاضل السنغالى أليو بادجى مهاجم الاهلى الجديد بين أرقام القمصان 3 و 27 تمهيداً لارتداء قميص منها فهى أرقام القمصان الخالية بدوري الابطال الأفريقى بعد اختيار محمود عبد المنعم كهربا الصفقة الشتوية الاولى للمارد الاحمر للقميص رقم 26 ، ويُجهز مسئولو النادي الأهلي اليو بادجي لمواجهة النجم الساحلي المقبلة في بطولة دوري أبطال افريقيا بعد التعاقد معه رسمياً لمدة 4 سنوات ونصف لتدعيم هجوم الفريق الأحمر ليصبح ثاني صفقات الفريق الشتوية بعد محمود عبد المنعم كهربا.

كارتيرون يطالب لاعبى الزمالك بالاستمرار بنفس مستوى مباراة الجونة

استأنف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك تدريباته الجماعية صياح اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة من مران أمس عقب الفوز على الجونة بهدفين نظيفين، وانطلق المران بفقرة إحماء تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني، بالركض حول الملعب ثم عمل بعض التمارين بالكرة وبدون الكرة.

تحسن حالة محمود ومتولى واختبار طبى فى مران الأهلى لحسم مصيره

أكد الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي تحسن حالة محمود متولى، مدافع الفريق، الذى اشتكى من كدمة خلال مشاركته فى مباراة طنطا الأخيرة التى أقيمت مساء الأربعاء الماضى باستاد القاهرة، وانتهت بفوز الأهلى بخمسة أهداف دون رد.

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الزمالك ينتظر نتيجة أشعة جمعة.. واللاعب راحة من التدريبات

حصل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم، وذلك بسبب تعرضه للإصابة فى مواجهة الجونة الأخيرة ببطولة الدورى الممتاز، وقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق بأن عبدلله تعرض للإصابة فى العضلة الخلفية أثناء مباراة الجونة الأخيرة.

اتحاد الكرة يؤجل الجمعية العمومية لتعديل اللائحة إلى يونيو

استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، على تأجيل الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسى إلى شهر يونيو المقبل بدلا من فبراير، خاصة وأن اللجنة تسعى لكسب أكبر وقت ممكن لمناقشة التعديلات المقترحة على اللائحة فضلا عن عدم تقديم الأندية مقترحات للنظر فيها، لذا استقرت اللجنة على التأجيل حتى يونيو المقبل.

نور الشربينى تتأهل إلى نهائى بطولة جى بى مورجان للإسكواش بأمريكا

تأهلت البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالميًا وبطلة العالم فى آخر نسختين، إلى الدور النهائى ببطولة جى بى مورجان للإسكواش، المقامة حاليا فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، فيما ودعت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثالثة عالميا البطولة من الدور نصف النهائى.

معسكر مبكر للمصرى استعدادا لمواجهة الزمالك فى الدورى

يدخل فريق المصرى البورسعيدى معسكرا مبكرا غدا استعدادا لمواجهة الزمالك الاثنين المقبل، فى الجولة الرابعة عشرة باستاد السويس فى مواجهة صعبة لأبناء المدينة الساحلية بعد سلسلة من النتائج السلبية، وكان آخرها التعادل أمام أسوان بهدفين لمثليهما فى الجولة الأخيرة للدورى، وهو ما جعل الفريق فى المركز الحادى عشر بالدورى.