شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جبيرة أزارو بعد اعتراضه على قرار فايلر فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء ظهور وليد أزارو، مهاجم الأهلى، بـ"جبيرة فى اليد" أثناء أداء تدريبات بالجرى حول الملعب عقب فقرة الجيم التى خضع لها على هامش مران الفريق اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة ليكشف كواليس أزمته الأخيرة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر.

وشارك أزارو فى النادى اليوم بعدما غاب عن مران الأمس على خلفية أزمة مباراة طنطا الأخيرة بالدورى التى اعترض أزارو على عدم المشاركة فيها فتم تغريمه ماليا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وخاض المهاجم المغربى مراناً فى الجيم قبل أن يؤدى فقرة الجرى حول الملعب عدة دقائق، وظهر أزارو وفى يده "جبيرة" نتيجة إصابته فى اليد عقب اعتراضه على خروجه من تشكيل مباراة طنطا.



ازارو بالجبيرة

وفجر الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الأهلى الأسبق مفاجأة مدوية بتأكيده على تعرض المغربى وليد ازارو مهاجم الأهلى لكسر فى أصبعه بعد اعتراضه على قرار السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر باستبعاده من قائمة مواجهة طنطا. وقال شوبير "أزارو اقترب من الرحيل عن الأهلى بعد التعاقد مع السنغالى أليو بادجى ، وأصبحت أيامه معدودة فى الاهلى لاسيما بعد تلقيه عقوبة مغلظة بعد تصرفاته الرافضة لقرار استبعاده من مباراة طنطا مضيفاً : "يقال إن من شدة اعتراضه خبط يده فتعرض صباعه للكسر". وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى توقيع عقوبة مالية مغلظة على وليد أزارو، لاعب الفريق، لاعتراضه على قرارات الجهاز الفنى فى مباراة طنطا، وذلك فى إطار سياسية الالتزام التى يفرضها الجهاز الفنى على الفريق؛ وفقا للقواعد المعمول بها فى الأهلي، واعترض وليد أزارو على خروجه من قائمة مباراة طنطا أمس ليدخل فى مشادة مع رينيه فايلر قبل انطلاق المباراة. Advertisements

وأصبح أزارو قريباً من الرحيل عن القلعة الحمراء بعد اتخاذ جهاز الكرة قراراً بقيد السنغالى اليو بادجى لاعب الفريق الجديد بدلاً منه فى القائمة الحمراء.

وأكد مصدر بالنادى الأهلى أن لجنة التخطيط بالأهلى ، بالتنسيق مع الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، استقرت على قيد السنغالى اليو بادجى مهاجم الفريق الجديد على حساب المغربى وليد أزارو والذى خرج من الحسابات الفنية بشكل كامل.

واستقر مسئولو الأهلى على رحيل أزارو، خاصة فى ظل عدم تقبل المهاجم المغربى لفكرة جلوسه بديلاً خلال الفترة الماضية، فى الوقت الذى ترغب الإدارة الحمراء فى قيد بادجى سريعاً للاستعانة به فى المباريات سواء محلياً أو افريقيا.

ونجحت إدارة النادى الأهلى ممثلة فى أمير توفيق مدير إدارة التسويق والتعاقدات فى اقناع نادى رابييد فيينا النمساوى على دفع قيمة صفقة اليو بادجى على مدار 24 شهر (سنتين)، بعد المفاوضات المكثفة التى قادها توفيق مع الجانب النمساوى خلال الساعات الماضية.

صفقة اليو بادجى ستكلف خزينة النادى مبلغ 2 مليون دولار رغم مطالبة ناديه فى الحصول على مبلغ 3 ملايين دولار فى بداية المفاوضات لينجح أمير توفيق تخفيض المبلغ المطلوب والوصول لصيغة اتفاق.

يُجهز مسئولو النادى الأهلى السنغالى اليو بادجى مهاجم الفريق الجديد لمواجهة النجم الساحلى المقبلة فى بطولة دورى أبطال افريقيا بعد التعاقد معه رسمياً لمدة 4 سنوات ونصف لتدعيم هجوم الفريق الأحمر ليصبح ثانى صفقات الفريق الشتوية بعد محمود عبد المنعم كهربا.