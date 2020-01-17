شكرا لقرائتكم خبر عن صالات الزمالك.. رحيل ثنائى محترف.. وعودة ستوجلين بأقل من 20 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب المحترف الأمريكى ستوجلين، نجم سلة الزمالك السابق، من العودة مُجدداً إلى قلعة ميت عقبة، بعد إعلان رغبته فى العودة للنادى الأبيض مع التأكيد حول التزامه الكامل مع الفريق الأبيض، على أن يتقاضى أقل من عقده الذى كان يتقاضاه من قبل وهو 20 ألف دولار فى الموسم، بعد رحيله عن الزمالك لحدوث أزمة بينه وبين الجهاز الفنى لفريق سلة الزمالك.

وشهدت الساعات الأخيرة رحيل ثنائى من المحترفين عن ألعاب صالات الزمالك، حيث فسخ لاعب طائرة الزمالك الأمريكى جيفرى مينزل تعاقده مع النادى الأبيض بالتراضى لظروف عائلية لديه، بجانب إعلان الأمريكى إيرفينج والكر لاعب سلة الفريق فسخه لعقده مع النادى، لذا يبحث الأبيض عن تدعيم صفوفه بنجمه السابق الذى شدد حول رغبته فى العودة لناديه مُجدداً ورغبته فى حصد البطولات مع الفريق.

وأشار ستوجلين إلى رغبته فى العودة إلى الزمالك بأنه سيلتزم مع الفريق بكل الأمور إلا أن الأمر الوحيد الذى تتوقف عليه عودته بصورة رسمية هو موافقة إدارة نادى الزمالك على وضع بند فى عقد يقتضى بحصوله على مستحقاته فى مواعيد محددة وحال تأخرها فى أي وقت يعتبر التعاقد منتهى دون العودة للنادى وهو ما يناقشه مجلس إدارة الزمالك لحسمه.

يذكر أن اتحاد كرة السلة توقيع غرامة مالية على عصام عبد الحميد مدرب سلة الزمالك قدرها 25 ألف جنيها على خلفية أحداث مباراة الجزيرة والزمالك بالجولة السادسة من بطولة دوري السوبر والتى شهدت اعتراضه على القرارات التحكيمية بشكل غير لائق، جاء توقيع الغرامة بعد حضوره التحقيق فى مقر الاتحاد كما تم تغريمه 5 الاف جنيها غرامات الأخطاء الفنية المقدرة مع تحذيره بتغليظ العقوبة حال تكرار ما حدث، كان اتحاد كرة السلة قرر إيقاف عبد الحميد وإحالته للتحقيق على خلفية ما قام به خلال مباراة الجزيرة.