شكرا لقرائتكم خبر عن عدد متابعى "أليو بادجى" على إنستجرام يتضاعف بعد توقيعه للأهلى بيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضاعف عدد متابعى أليو بادجى، مهاجم الأهلى الجديد، والذى انضم رسميا للنادى الأهلى، أمس الخميس، قادما من النادى النمساوى رابيد فينا النمساوى.

وقبل إعلان الرسمى من النادى الأهلى عن توقيع أليو بادجى رسميا للنادى، كان حساب اللاعب السنغالى 24 ألف متابع، بينما وصل اليوم، أى قبل أن يمر يوما واحدا على الصفقة إلى 50 ألف متابع، وهو ما يعنى أن جماهير الأهلى قد بدأت تتابع المهاجم على انستجرام.



قبل اعلان الصفقة

وأبدى السنغالى آليو بادجى سعادته بالانضمام إلى القلعة الحمراء، وقال بادجى فى تصريحات للموقع الرسمى، "أنا فى القاهرة الآن .. يلا يا أهلى، الخطوة المهمة جدا فى حياتى الاحترافية وأتمنى النجاح لى ولكم وأن نحقق بطولة دورى أبطال أفريقيا، أنا عائد لقارتى وأعلم قيمة الأهلى وواثق أننى سأتطور وأكتسب الكثير فى هذا النادى العريق، وأعلم حجم الضغوطات فى الأهلى لكن على أن أتحلى دائما بالإيجابية، وبذل أقصى ما أملك من الجهد والعرق، أحيانا تصيب وأحيانا تخطى لكن المهم أن تظل تحاول بأقصى ما لديك لتنجح.

Advertisements



بعد اعلان الصفقة بأقل من 24 ساعة

وأضاف صاحب الـ 22 عاما: لدى بعض المعلومات عن الأهلى وأهميته الكبيرة داخل أفريقيا، فهو الأكثر حصولا على دورى أبطال أفريقيا، أظن أكثر من 6 مرات، متأكد أنها خطوة مهمة للغاية فى مسيرتى الاحترافية ومستوى لاعبى الأهلى الكبير سيساعدنى على النجاح والتطور، تابعت الكثير من الأخبار الخاصة بالأهلى لأن لدى بعض الأًصدقاء الذين يلعبون فى الدورى المصري، ومن يدرى قد يكون الأهلى بوابتى للعب لمنتخب السنغال".