شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزمالك يستعيد الونش وعبد الشافى قبل مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الثنائى محمود الونش ومحمد عبد الشافى لاعبا الزمالك، للمُشاركة فى تدريبات الفريق بعد استبعادهما من مواجهة الجونة، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز باستاد النادى الساحلى، والتى حقق خلالها الأبيض الفوز بهدفين دون رد، وجاء غياب الثنائى للإصابة قبل أن يستعيد الأبيض جهودهما فى مران اليوم.

وبذلك أصبح الثنائى عبد الشافى والونش جاهزين للتواجد مع الأبيض فى المواجهة المقبلة أمام المصرى، المقرر لها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز ورفع الزمالك رصيده بعد الفوز على الجونة إلى 24 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 12 مباراة حتى الآن، حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، بينما توقف رصيد الجونة عند 12 نقطة ليحتل المركز الثانى عشر بجدول الترتيب بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 7 لقاءات وسجل 9 أهداف واستقبل 19 هدفًا.

ويعد فوز الزمالك على الجونة هو الثالث على التوالى فى مسابقة الدورى بعدما سبق وحقق الفوز على أسوان وطنطا فى الجولتين الحادية عشر والثانية عشر من منافسات المسابقة على الترتيب، فيما يستعد لخوض مباراته أمام المصرى البورسعيدى واستأنف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك تدريباته الجماعية صياح اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة من مران أمس عقب الفوز على الجونة بهدفين نظيفين، وانطلق المران بفقرة إحماء تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني، بالركض حول الملعب ثم عمل بعض التمارين بالكرة وبدون الكرة.

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وشهد مران الزمالك اليوم، تواجد الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق العائد للأبيض فى إطار تجهيزه من خلال التدريبات الجماعية للعودة للتواجد مع الفريق بعد إنهاء إعارته للوداد المغربى بعد الاستقرار على قيده فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



الونش



محمد عبد الشافي