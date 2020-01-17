شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لـ أليو بادجى بقميص الأهلى فى مران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك السنغالى إليو بادجى مهاجم الأهلى الجديد فى مران اليوم المقام حاليا على ملعب التتش، حيث ارتدى المهاجم الجديد القميص الأحمر، وإن كان اللاعب قد اكتفى بالتأهيل والجرى حول الملعب، وظهر بادجى فى مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، والتقى المهاجم الجديد بأليو ديانج لاعب وسط الأهلى، كما عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى جلسة سريعة مع السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد عقب ظهور اللاعب فى النادى للمرة الأولى.

وجاءت جلسة عبد الحفيظ مع اللاعب السنغالى بمكتب الأول للترحيب بعد التوقيع مع القلعة الحمراء لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجارى قادماً من نادى رابيد فينا النمساوي.

ورحب عبد الحفيظ باللاعب السنغالى وتمنى التوفيق له فى التجربة الاهلاوية، كما رحب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق باللاعب السنغالى قبل انطلاق مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش استعدادا لمواجهة المقاولون العرب فى الدورى الممتاز بعد غد الأحد.

وحصل الأهلى من نادى رابيد فينا على تقرير طبى عن الإصابات التى تعرض لها اللاعب طوال الفترة الماضية، واطمأن مسئولو القلعة الحمراء على حالة اللاعب وعدم تعرضه لإصابات مُتتالية. ويخضع بادجى للكشف الطبى اليوم، الجمعة، بعد التعاقد معه لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجارى مقابل مليونى يورو يدفعها الأهلى للنادى النمساوى على قسطين خلال عام ونصف العام.

وفى هذا الشأن قال أمير توفيق مدير التعاقدات فى الأهلى إن نادى رابيد فيينا مُنظم للغاية، موضحاً أن النادى النمساوى منح الأهلى تقريرًا طبيًا كاملًا عن موقف اللاعب من الإصابات منذ انتقاله لهم.

وأبدى السنغالى آليو بادجى سعادته بالانضمام إلى القلعة الحمراء، وقال بادجى فى تصريحات للموقع الرسمى، "أنا فى القاهرة الآن.. يلا يا أهلى، الخطوة المهمة جدا فى حياتى الاحترافية وأتمنى النجاح لى ولكم وأن نحقق بطولة دورى أبطال أفريقيا، أنا عائد لقارتى وأعلم قيمة الأهلى وواثق أننى سأتطور وأكتسب الكثير فى هذا النادى العريق، وأعلم حجم الضغوطات فى الأهلى لكن على أن أتحلى دائما بالإيجابية، وبذل أقصى ما أملك من الجهد والعرق، أحيانا تصيب وأحيانا تخطى لكن المهم أن تظل تحاول بأقصى ما لديك لتنجح.

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الران الأول لبادجي



اليو بادجي



بادجي مهاجم الأهلي



بادجي بقميص الاهلي



بادجي في التتش



بادجي في مران الاهلي